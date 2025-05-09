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Hudutsuz Sevda’da Ayrılık Yaşanıyor

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HUDUTSUZ SEVDA’DA DEĞİŞİM RÜZGARI

Miray Daner ile Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisinde dengeler iyice değişiyor. Her hafta olduğu gibi yeni bölüm yine milyonları ekran başına toplarken dizideki gelişmeler, hayranlardan tepki alacak gibi görünüyor.

YENİ OYUNCULARLA ARTAN GERİLİM

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Hudutsuz Sevda, iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor. Diziye katılan yeni oyuncular gerilimi artırırken, uzun süredir dizinin sıkı takipçileri Hudutsuz Sevda’nın yeni sezonda yer alıp almayacağını merak ediyor.

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