Hudutsuz Sevda Devam Edecek

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dizilerin geleceği de netleşmeye başladı. Perşembe akşamları seyirciyle buluşan ve final yapması beklenen “Hudutsuz Sevda” dizisi hakkında bir karar alındı. Med Yapım imzalı bu dizi, yeni sezonda devam edecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu yıl reklam sayısındaki düşüş ve artan dizi maliyetleri, toplanan reklam gelirinin altında kaldı. Fenomen dizi, erken sezon finali yapacak. “Hudutsuz Sevda”, 63’üncü bölümde 3 hafta sonra sezon arası verecek ve ardından yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek.

DİZİNİN KONUSU

Küçük yaşta kan davası sebebiyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 sene sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı ve kuvvetli bir genç olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenip yeni bir hayat kurmayı planlamaktadır. Ancak gelişen olaylar buna engel olacaktır. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Zeynep’in (Miray Daner), Leto’lar tarafından çıkmasıyla tamamen değişecektir. Dizi kadrosunda Deniz Can Aktaş (Halil İbrahim), Miray Daner (Zeynep), Esra Dermancıoğlu (Asiye), Burak Sevinç (Fikret Leto), Asuman Dabak (Nedime) ve Burak Sergen (Rızvan Leto) gibi isimler yer alıyor.