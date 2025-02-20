Hudutsuz Sevda Dizisi İzleyiciye Veda Etti

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN KÖTÜ HABERLER GELİYOR

Hudutsuz Sevda yeni bölümü NOW ekranlarında milyonları ekran başına toplarken, diziyle ilgili kötü haberler ise artmaya devam ediyor. Gerilimin hiç dinmediği Hudutsuz Sevda dizisinde, son bölümdeki bir sahne izleyicileri oldukça kızdırdı. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın birlikte rol aldığı dizide, seyircinin sabrını taşıran olay sonucu, izleyicilerin tepkisi net bir şekilde ortaya çıktı.

SON BÖLÜMDEKİ TEPKİ ÇEKEN SAHNE

Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümünde, Halil İbrahim ve Esma’nın yaşadığı bir durum, ekran başındaki izleyicilerin sinirlerini bozdu. Bu sahne, dizinin hayranları arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Milyonlarca kişinin takip ettiği dizi, bu olay sonrası seyircisinden gelen tepkilerle sarsıldı.