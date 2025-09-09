Hudutsuz Sevda’nın Yeni Sezonu Başlıyor

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ SEZONU BAŞLIYOR

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, izleyiciler için büyük bir merak konusu haline geldi. Sevilen dizinin hayranları, yayın takvimine dair resmi açıklamaları heyecanla takip ediyor. Yeni sezonun sürpriz olanakları da dikkat çekiyor. Hudutsuz Sevda’nın taze bölümleriyle ekranlara dönme tarihiyle ilgili detaylar haberimizde bulunuyor.

64. BÖLÜM 25 EYLÜL’DE YAYINLANACAK

Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı 64. bölümüyle yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir heyecanla beklenen yeni sezon, izleyicilere sürprizler, güçlü oyuncu performansları ve etkileyici hikayeler sunmaya devam edecek. Dizinin yapım ekibi, her bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler ve unutulmaz sahnelerle dolu bir sezon vaat ediyor. Hudutsuz Sevda’nın yeni sezon açılışı, daha önce diziyi izleyen hayranlarını ve yeni izleyicileri ekranlara çekmeyi hedefliyor.

HALİL İBRAHİM VE YASEMİN’İN HİKAYESİ

Küçük yaşta yaşanan bir kan davası sonucu babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), ailesinin sürgün edildiği İstanbul’da büyümüştür. Yıllar sonra genç ve karizmatik bir adam olarak memleketi Karadeniz’e geri dönen Halil İbrahim, çocukluk aşkı Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile yeniden bir araya gelerek evlenmeyi ve yeni bir hayat kurmayı planlamaktadır. Hudutsuz Sevda dizisi, her hafta Perşembe akşamları heyecan dolu bölümleriyle Now TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizinin tutkulu hikayesi ve güçlü karakterleri, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken, izleyiciler yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.