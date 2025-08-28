Haberler

Hugo Viana, Galatasaray’ı değerlendirdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ YORUMLARI

Manchester City’nin Sportif Direktörü Hugo Viana, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Galatasaray ile yapılan eşleşmeyi değerlendiren Viana, “Harika bir taraftarı var Galatasaray’ın. Biz kendi evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Zor olurdu. İstanbul atmosferi zorlu bir atmosferdi çünkü… Galatasaray’ı çok iyi biliyorum. Güzel maç olacak. İyi şanslar.” sözlerini kullandı.

JAVIER ZANETTİ’DEN GALATASARAY’A DESTEK

İnter’in efsane futbolcusu ve şu anda yönetici olan Javier Zanetti ise Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zanetti, “Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi’ni hak etti, çok büyük bir kulüp. Bence dengeli bir kura çekti.” ifadelerini paylaştı.

GALATASARAY MANCHSTER CITY İLE CARŞILAŞACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında karşılaşacağı Manchester City ile deplasmanda mücadele edecek. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem arz ediyor.

Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.
Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile oynadığı rövanş maçında 0-0 berabere kalınca toplamda 2-1 elenerek Konferans Ligi'ne geçiş yaptı.

