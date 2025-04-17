Hukuk Devleti İçin AYM Kararlarına Uygulama Şart

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ AYM KARARINI OKUDU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın Gezi Parkı davasından hüküm giyen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını TBMM Genel Kurulu’nda okutmasına dair açıklamalarda bulundu. Çömez, “Eğer siz bu ülkede bir hukuk devleti ya da hukukun üstünlüğünün tesis edilmesini istiyorsanız AYM kararlarına uyacaksınız” dedi.

AYM KARARINA UYMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Çömez, Anayasa Mahkemesi’nin “Can Atalay milletvekilliğine geri dönsün” şeklindeki kararına değinerek, “Sayın Erdoğan’ın bir zamanlar dediği gibi, ‘AYM kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum’ diyorsanız, o zaman bu ülke demokratik bir rejim değildir” ifadesini kullandı. Ayrıca, AYM kararının daha önce Meclis Başkanı tarafından okutulmadığını belirtti.

DEMEK Kİ DEMOKRASİ TEHLİKEDE

Kararın tutanaklarda yer almasına dikkat çeken Çömez, “Böyle bir düzen ve uygulama olur mu? Savaşı yönetmiş Gazi Meclis’in çatısı altında yapılmış bir konuşma, okunmuş bir Anayasa Mahkemesi kararı sisteme konulmuyor” dedi. Yaşanan gelişmelerin ardından Meclis Başkanı Naci Bostancı’nın, “Biz bunun ile ilgili gerekeni yapacağız” açıklamasının yer aldığını aktardı. Çömez, bu durumun, demokrasinin ve millet iradesinin ya da parlamenter rejimin mevcut durumunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.