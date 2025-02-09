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Hukuk Fakültelerinde Yeni Düzenleme Açıklaması

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GÜVENİLİR ADALET SİSTEMİ İÇİN İYİ YETİŞMİŞ HUKUKÇULAR

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güvenilir bir adalet sisteminin oluşumunun, hukuk bilgisine sahip nitelikli hukukçularla gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Millet adına önemli kararlara imza atacak olan hakimler, savcılar ve savunmayı temsil eden avukatların, hem nitelik hem de nicelik açısından daha donanımlı olarak kürsüye çıkmasının büyük önem taşıdığını aktardı. Tunç, bu hedef doğrultusunda kararlı adımlarla çalıştıklarını kaydetti.

EĞİTİMİN NİTELİĞİ ARTTIRILIYOR

Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla, hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksekokuldan dikey geçişlerin sonlandırılması uygulamalarının ardından, fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiğini açıkladı. Tunç, bu konuda şu şekilde ifade etti:

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