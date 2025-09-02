Hukuk ve Adalet İçin Mücadele!

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÜCEL’DEN YARGI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, 2025-2026 adli yılının başlamasıyla ilgili, “2025-2026 adli yılı, demokrasiyi hedef alan siyasallaşmış yargının, 19 Mart’ta millet iradesine yaptığı darbenin gölgesinde başladı” diye belirtti. Yücel, bu dönemin hukuk tarihine, ağır hak ihlalleri ve hukuksuz tutuklamaların yaşandığı bir yıl olarak geçeceğini vurguladı.

YARGININ SİYASALLEŞMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Deniz Yücel, “Tarihe ‘Mühürsüz seçim’ olarak geçen 16 Nisan referandumu sonrasında kuvvetler ayrılığından hızla uzaklaşılan ülkemizde, yargı her geçen gün daha da siyasallaşarak, bağımsız ve tarafsız yapısını maalesef tamamen yitirmiş durumdadır” dedi. Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

HUKUKUN VE ADALETİN ZAFERİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Yücel, Türkiye’nin her yerinde mesleğinin onurunu koruyan hakimler, savcılar, adaletin yılmaz savunucusu avukatlar ve fedakar adliye çalışanlarının olduğunu belirtti. “25 yıldır, evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayan, mahkeme kararlarına uymayan, adaleti ‘Türkiye’de hukuk var’ söylemine indirgeyen AKP iktidarı hukuk sistemimize olan inancımızı bitiremez” diyen Yücel, “Biz bu ülkeye, bu ülkenin adalete inanan namuslu hukukçularına güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Yücel, yeni adli yılda hukukun ve adaletin zaferini kutlamak için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi. “Bu mücadeleyi bizlerle birlikte vermekten geri durmayan tüm hukukçuları saygıyla selamlıyor, yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.