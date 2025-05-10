Hukukçular Derneği Başkanlığına Gülseren Seçildi

HUKUKÇULAR DERNEĞİ’NDEN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Hukukçular Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında, eski başkan Mehmet Melih Gülseren oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçildi. Dernekten edinilen bilgilere göre, toplantı SETA İstanbul’da gerçekleşti. Gülseren, derneğin kendileri için büyük bir miras olduğunu belirtti. “Bu mirası korumak ve davamızı daha ileriye taşımak için geçtiğimiz eylül ayında bu kutlu görevi devralmıştık. Görev süremiz boyunca şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye özen gösterdik” dedi.

GENÇ HUKUKÇULARA ALAN AÇILDI

Gençlik ve teşkilat çalışmaları hakkında bilgi veren Gülseren, “Genç hukukçulara alan açmaktan meslektaş dayanışmasını güçlendirmeye kadar birçok alanda sorumluluk üstlendik. Eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Temsilcilerimizle gönül köprülerimizi pekiştirmek amacıyla dört ayrı teşkilat kampı düzenledik. Bu dernek, hepimizin ortak emeğiyle güçleniyor, büyüyor ve büyümeye devam edecek inşallah. Hak, hakikat ve adalet ekseninde çaba gösteren, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

GÖREV SORUMLULUĞU VURGUSU

Gülseren, sözlerini “Bu aziz görev, benim ve yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımız için sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda omuzlarımızda taşıdığımız bir vebal. Ancak biz bunu yalnızca bir yük gibi görmüyoruz, gönlümüze alıyoruz. İnşallah hep birlikte, gönül gönüle güzel işlere imza atar; hak yolunda yürümeye devam ederiz” diyerek tamamladı.

TOPLANTIYA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili Cahit Özkan, 28. Dönem Milletvekili Nurettin Alan, 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, 23. Dönem Milletvekili Turan Kıratlı, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve derneğin önceki dönem başkanlarından Ahmet Yılmaz ile Cavit Tatlı’nın da bulunduğu hukuk ve siyaset camiasından önemli isimler katıldı.