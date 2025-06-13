Hukuki Mücadele Başlatıldı Anzer Balı İçin

ANZER BALININ SAHTELERİ İÇİN HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Dünya çapında ün kazanmış olan Anzer Balı’nın sahte versiyonları için hukuki süreç başlatıldı. Rize’nin İkizdere ilçesi sınırlarındaki Anzer Yaylası’nda üretilen ve bu yayladan ismini alan Anzer Balı, alınan önlemlere rağmen taklit edilmeye devam ediyor. Kavanoz üzerindeki güvenlik şeridi, metal kooperatif mührü ve kare kod gibi tedbirlere rağmen, ‘Coğrafi İşaretli ürün’ olmasına rağmen sahte bal üretimi sürüyor. Bu durum, kooperatifler ve Anzerli üreticileri olumsuz etkiliyor ve en büyük mağduriyet tüketiciler tarafında yaşanıyor. Sağlık amaçlı alınan ve tedavi amacıyla kullanılan bu balın sahte versiyonlarını satın alan tüketiciler, hem sağlıkları hem de maddi kayıplar yaşıyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİNE ÇAĞRI

Anzer Ballı Köy Muhtarlığı, sahte ballar üzerine suç duyurusunda bulunarak tespit ettikleri ürünler için yasal işlemler başlatıyor. Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Anzer Ballı Köy Muhtarı Remzi Güzel, internet üzerinden ‘Anzer Balı’ adı altında satılan ürünlere karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Güzel, “Dünyaca meşhur olan Anzer Balımız, yılda sadece üç ile beş ton arasında üretiliyor ama Türkiye genelinde 81 ilde tonlarca bal satışa sunuluyor. Halkımıza ‘Kandırılmayın, gerçek Anzer balının üzerinde logosuyla birlikte bunu alabilirsiniz’ diyoruz. Basın açıklamalarıyla sürekli bu konuyu dile getiriyoruz ve internet alışveriş sitelerinde tüketicilerin kandırılmaması için kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

SAHTE BAL FİYATLARI ŞAŞIRTICI

Sahte Anzer Balı’nın, gerçek balın fiyatının 10 katına kadar satılabildiğini hatırlatan Güzel, “Anzer Balı sağlık için alınıyor, insanlar bunu sadece kahvaltı için tercih etmiyor. Ancak internet üzerinde 67 bin lira gibi astronomik fiyatlarla hiç alakası olmayan ballar satılmakta. Türkiye genelinde raflarda ve turizm merkezlerinde satılan ürünlerin gerçek Anzer Balı olma ihtimali yok. Böyle bilgilendirmeleri yapmamızın amacı tüketicilerin yanında olmak ve bu sahte ürünlere karşı dikkatli olmalarını sağlamak.” dedi. Güzel, sahte bal alan tüketicilerin, şüphelenmeleri durumunda Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurmalarını önerdi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Güzel, satıcılara karşı önlemler ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti. “İşlem başlatılmış ve mahkeme süreçleri devam eden davalarımız var. Geçen yıl baro başkanı ile birlikte bu süreci başlatmıştık. Coğrafi işaret taklidine karşı da dikkat edilmesi gerekiyor. Tüketiciler, kare kodu ve coğrafi işaret ile birlikte gerçek Anzer Balı’na Rize’deki kooperatifler aracılığıyla ulaşabilecek.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca Muğla’da köylerinin adıyla sahte kooperatiflerin kurulduğunu ve Türkiye’de yaklaşık 180 Anzer markası altında bal satan firmalar bulunduğunu belirtti. Tüketiciler, sahte Anzer Balları konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyor. – RİZE