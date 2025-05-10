Hukuki Süreç Devam Ediyor, Cezası 24 Yıl

İSTİNAF KARARIYLA CEZA İNDİRİLDİ

Antalya’da eşi Ceylan Sümer’i bıçaklayarak öldüren Metin Sümer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrasında 24 yıla indirilmiş oldu. Maktül Ceylan Sümer’in avukatı ise bu karara itiraz edeceklerini açıkladı. Kepez ilçesinde 2023 yılında yaşanan olayda, Metin Sümer, dört çocuğunun gözü önünde eşi Ceylan Sümer’i öldürdü. 2024 yılının Eylül ayında kendisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sonrasında istinaf başvurusu yapılmıştı ve bu başvuru sonucu ceza değişti. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Ceylan Sümer’in avukatı Mustafa Berkay Ay, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına yaptığı açıklamada, “2023 yılının Mayıs ayında Ceylan Sümer, eşi Metin Sümer tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Daha sonra sanık, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Sanığın yargılamasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ancak dosya istinafa taşındı ve burada ceza bozuldu. Bozma gerekçesinde, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanarak indirimli ceza alması belirtildi” dedi.

ÖNCEKİ DAVA SÜREÇLERİ

Avukat Ay, sanığın dosyadaki delillerle desteklenmeyen bir savunma yaptığını belirterek, “Sanık, daha önceki ifadelerinde Ceylan Sümer’in kendisini aldattığını iddia ediyordu. Ancak biz bu iddiaları kabul etmiyoruz” diye ekledi. Ceylan Sümer’in evlilik boyunca şiddet gördüğünü vurgulayan Ay, kadının defalarca hukuki yollara başvurduğunu da açıkladı. Maktül, 2022 yılında evi terk ederek babasının yanına Batman’a gitmiş ve daha sonra sanık tarafından ikna edilerek Antalya’ya geri getirilmişti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Avukat Ay, verilen 24 yıllık cezanın kesinleşmediğini ve sürecin halen devam ettiğini aktararak, “Tutukluluk hali devam ediyor. İstinafa başvurup alınan kararı yine istinaf yoluna taşıyacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Şu an kesinleşmiş bir karar yok” ifadelerini kullandı. Olay, 20 Mayıs 2023 tarihinde Kepez ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Metin Sümer, eşi Ceylan Sümer ile tartışma sonrası mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Ceylan’ı boynundan ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından, Metin Sümer’in yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söylemesinin ardından komşular durumu polise bildirip yardım çağrısı yaptı. Yapılan tıbbi incelemede, Ceylan Sümer’in vücudunda toplam 9 bıçak darbesi belirlendi. Metin Sümer, emniyetteki ifadesinde kıskançlık ağırlıklı bir kriz geçirdiğini öne sürdü ve çıkan davada ‘eşini kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.