Hukuksuzlukla Mücadele Süreci Devam Ediyor

ADalet Bakanlığı’nın Yazısı ve Tepkiler

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu’nun tahliye olması durumunda derhal bilgi verilmesi ve yargılama sonucunda karar kesinleşirse, bu karar ve kesinleşme şerhinin iletilmesine yönelik bir yazı gönderdi. Bu durum hukukçuların tepkisini çekti. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesi sonrasında, sokaklarda paylaşımlar yapan ve bunları sosyal medya hesabında paylaşan Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medyada “Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada” ifadesini kullanarak tutuklandı.

Adalet Bakanlığı’ndan Gelen Yazı

Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Saldıroğlu’yla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli Burak Saldıroğlu hakkındaki düşünce örneği dosyasıyla birlikte yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereğinin ifası ile tutuklunun tahliye olması halinde ivedi olarak bilgi verilmesini, ayrıca yapılan yargılama sonucunda kararın kesinleşmesi durumunda kesinleşmiş karar ve kesinleşme şerhinin bir örneğinin gönderilmesini rica ederim.” ifadesine yer verdi.

Avukatın Açıklamaları ve Tepkiler

Saldıroğlu’nun avukatı Mehmet Turgay Bilge, durumu ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Bilge, “Avukat Burak Saldıroğlu ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 21 gündür Silivri’de tutuklu. Tutuklama kararında Cumhurbaşkanı için kullandığı ‘Erdoğan’ın aklı yerinde olsaydı…’ ifadesi gerekçe gösterildi. Soruşturmada toplanacak herhangi bir delil olmadığı ve Burak Saldıroğlu’nun sabit bir ikametgahı olduğu halde, kuvvetli suç ve kaçma şüphesiyle tutuklama kararı verildi.” dedi. Bilge, Adalet Bakanlığından gelen izin yazısıyla tutuklunun tahliye olması durumunda bakanlığa bildirim yapılmasının istenmesinin, yargılama sürecinin Bakanlıkça özel olarak izlendiği izlenimi yarattığını söyledi.

Hukuksuzluğun Hesabı Sorulacak mı?

Saldıroğlu’nun diğer avukatları da konuyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Mehmet Can Seyhan, “Nihayet avukat Burak Saldıroğlu’nun tutukluluğunun 20. gününde Adalet Bakanlığı izin prosedürünü tamamladı. Ancak bakanlığın savcılığa gönderdiği üst yazıda ‘Tahliye olması halinde ivedi bilgi verilmesi’ istenmiş. Bakanlık, eksiklik bulunmayan dosyada, tahliye beklenirken savcılığa, mahkemelere Burak Saldıroğlu’nu salmayın mı diyor?” diyerek durumu sorguladı.

Yargı Bağımsızlığına Dair Endişeler

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden Kerim Bütün, “Yargıya siyasi talimat belgelendi. Resmi yazışmalarda ‘Rica ederim’ üst makam tarafından kullanılır. Kimin tahliye olup olmadığı Adalet Bakanlığını ilgilendirmez. Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı çok açık.” şeklinde açıklamada bulundu. Bu açıklamalar, ülkedeki yargı bağımsızlığına ilişkin endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.