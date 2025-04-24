Hükümet Konağı Onarılmalı, Talep Ediliyor

DEPREMDEN ZARAR GÖRMÜŞ TARİHİ YAPI İÇİN ONARIM TALEBİ

Osmaniye’de 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremler sonucu zarar gören 151 yıllık Cebelibereket Hükümet Konağı için şu ana kadar herhangi bir restore çalışması yapılmadı. Bölge halkı, tarihi değeri olan bu yapının bir an önce onarılmasını ve etrafında güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor. Merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen bu tarihi yapı, depremler sonrası ön, yan ve arka duvarlarının bir kısmında ciddi hasarlar aldı.

HALKIN TALEPLERİ ARTIYOR

Yarpuz köyünde yaşayan Osman Eroğlu, depremin ardından konağın kaderine terk edildiğini belirtiyor. Eroğlu, “Yaşadığımız depremlerin ardından tarihi konak zarar gördü. Görüldüğü üzere o günden bu yana hiçbir işlem yapılmadı. Yaklaşık 10 yıl önce bir bakım yapılmıştı fakat 6 Şubat’taki hasar sonrasında herhangi bir onarım göremedi, öylece duruyor. Buranın bir an önce onarılmasını istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir çalışma başlatılır. Burası bir an önce restore edilmeli” şeklinde konuşuyor.

TARİHİ KİMLİK VURGULANIYOR

Yarpuz köyü muhtar vekili Ayhan Çolak ise konağın tarihi kimliği dolayısıyla öncelikle onarılması gereken bir yapı olduğuna dikkat çekiyor. Çolak, “Burası hükümet konağımız, tarihi bir yer. Depremde ağır hasar almıştı ama nedense şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Köyümüzde deprem konutları yapılmaya başlandı fakat burası tarihi bir yapıdır ve onarımı önceliğimizdir. Bu binanın çok eski bir geçmişi var, yapılması için destek bekliyoruz” diyor.