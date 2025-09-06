Haberler

Hükümet Konağı, Vatandaşa Hizmet Sağlıyor

YAYLA DAĞI HÜKÜMET KONAĞI HİZMETE AÇILDI

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen hükümet konağı, kamu kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayarak vatandaşlara hizmet verme sürecini hızlandırıyor. Vali Mustafa Masatlı, Yayladağı hükümet konağında gerçekleştirdiği incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Asrın felaketinde büyük hasar gören Hatay’da, depremin etkileri giderek ortadan kalkıyor.

DEVLETE BAĞLI KURULUŞLAR TEK ÇATI ALTINDA

Yayladağı ilçesindeki hükümet konağı, tamamlanarak hizmet vermeye başladı ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kamu kurumlarını bir araya getiriyor. Hükümet konağında incelemeler yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, burada sunulan hizmetleri yerinde görmek için birimleri gezdi ve yetkililerden projeler hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Vali Masatlı, halk ile yaptığı sohbetlerde de kentte yürütülen çalışmaları anlatma fırsatı buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Haberler

A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.