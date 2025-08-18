Hükümet Memur Zam Teklifini Açıkladı

MEMUR ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI

Son dakika bilgilerine göre, hükümetin memurlara yönelik son zam teklifinde, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 artış önerisi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikaları ile gerçekleştirdiği toplantıda bu teklifi sundu. Ayrıca, önceki görüşmelerde ifade edilen bin TL taban aylığı artışı da tekrar gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER VE TAAHHÜTLER

Bakan Işıkhan, memur sendikaları ile son zam teklifini tartışmak üzere bir araya geldi. Hükümetin, önceki teklifine ek olarak taban aylığa 1000 TL zam önerisi de sunulurken, memur ve emekli memurlar, bu toplantıda yeni önerileri merak içinde bekledi. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerisi sunuldu.

MEMURLARIN TEPKİLERİ

Memurlar, hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen, KESK gibi konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlarda dile getirdi. Bu iş bırakma eylemi dolayısıyla kamu daireleri boş kaldı. Memur-Sen’in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam talebi bulunuyor. Ayrıca, 2026’da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı, 2027’de taban aylığa 7 bin 500 TL artış gibi talepler de öne çıkıyor.

TARİH VE SÜREÇ

Hükümetin ilk zam teklifi ise 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 oranlarındaydı. 2027’nin her iki yarısı için yüzde 4 artış önerildi. Cuma günü yapılan ara müzakerelerde, taban aylığa 1000 TL’lik artış yönündeki yeni teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, “İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” dedi. Toplu sözleşme sürecinin en geç 31 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor. Bu tarihe kadar bir uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek ve bu durum, 4 milyon memur ile 2,5 milyon emekli memuru doğrudan etkileyecek.