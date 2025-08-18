Hükümet, Memurlara Yeni Zam Teklif Etti

MEMURLARA YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümet, memurlar için 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında bir zam önerisi sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla bu yeni zam teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Hükümet, daha önceki teklifine ek olarak “taban aylığa 1000 TL zam” önerisinde bulundu. Memur ve memur emeklileri, toplantıda sunulacak olan yeni teklifi büyük bir merakla bekliyor.

KAMU İŞVEREN HEYETİNDEN SON TEKLİF

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için belirlediği son zam teklifini sundu. Bu öneride 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam bulunuyor. Bir önceki görüşmede ortaya konulan bin TL taban aylığı artışı da tekrar dile getirildi.

Memurlar, hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK’in öncülük ettiği konfederasyonlar, taleplerini sokaklara taşıdı ve iş bırakma eylemiyle kamu daireleri boş kaldı. Memur-Sen’in teklifleri arasında, 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi yer alıyor. Hükümetin ilk zam teklifi ise 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6, 2027’nin her iki altı ayı için ise yüzde 4 olarak belirlenmişti.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Cuma günü yapılan ara müzakere sonucunda, taban aylığa 1000 liralık artış yönünde yeni bir teklif gündeme geldi. Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” demişti. Toplu sözleşme sürecinin en geç 31 Ağustos’ta tamamlanması planlanıyor. Bu tarihe kadar bir uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek ve bu kazançlar 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.