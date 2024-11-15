Hükümet, Yasa Dışı Bahisle Mücadele Ediyor

HÜKÜMETİN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önemli bilgiler paylaştı. 2023 yıl sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi 2,68 trilyon lira olarak açıklandı. Bakan Şimşek, bu bütçenin 2,66 trilyon lirasının kullanıldığını belirtirken, “Bunun yaklaşık yüzde 1,2’sine tekabül eden 31,3 milyar liralık kısmı Bakanlık hizmetlerinde kullanılmıştır” dedi. Ayrıca, yasa dışı bahisle ilgili bloke edilen işlemler hakkında bilgi veren Şimşek, “2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon liradır, MASAK tarafından düzenlenen raporlar doğrultusunda mahkemeler tarafından yaklaşık 30 milyon liralık tutara el koyma kararı verilmiştir” diye ekledi.

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE VE KRİPTO DÜZENLEMELERİ

Bakan Şimşek, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması mücadelesini uluslararası standartlara uygun bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. 2024 yılında kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemelerle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşları ve faaliyetleri izne bağlanacak. Bu düzenlemelerle işlemler daha güvenli hale getiriliyor ve gerekli tedbirlerin uygulanabilmesi sağlanıyor. Önümüzdeki dönemlerde yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

Bakan Şimşek, Türkiye’de en büyük makro dengesizliğin yüksek enflasyondan kaynaklandığını belirtti. Yönetilen fiyatların enflasyon hedefi ile uyumlu olarak belirleneceği ifade edildi. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede düzelme öngörülüyor. Dış finansman erişiminin iyileştiği ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 2’nin altında tutulması hedefleniyor. TL’ye talebin arttığı ve rezervlerin güçlendiği de mesajlar arasında yer aldı.

KAMU MALİYESİ REFORMU VE VERGİ POLİTİKALARI

Bakan Şimşek, kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformu çalışmalarının parti grubuna sunulduğunu belirtti. Türkiye’de vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçekleri yansıtmadığını vurguladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlılığı sürdürdüklerini ifade eden Bakan, gelir politikalarının hedefinin vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak olduğunu dile getirdi.

FİYAT İSTİKRARI VE YAPISAL REFORMLAR

İç borç çevirme oranını bu yıl yüzde 132’ye, gelecek yıl ise yüzde 119’a düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Ayrıca, rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak yapısal reformlara hız verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı’nın desteğiyle uygulanan programın kararlılıkla süreceği ifade edildi. Para politikasının etkilerinin daha net görüleceği ve etkin gelir tahsilatı ile harcama disiplininin sağlanacağı belirtildi. “Fiyat istikrarı için gereken yapılacak, alım gücünü fiyat istikrarı ile artırabiliriz” denildi.