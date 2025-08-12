Hükümetin Memurlara Zam Teklifi Açıklandı

YENİ ZAM TEKLİFİ AŞAMASI

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli kapsayan zamlarla ilgili olarak yeni bir aşamaya geçiyor. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirildi ve yeni zam teklifleri belirlendi. Hükümetin sunduğu zam teklifi; 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Memur tarafı, zam oranı olarak yüzde 88 talep etmiş durumda. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerinin bu zam talepleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenirken, 2026 yılı için bu oran yüzde 12, 2027 yılı sonu için ise yüzde 8 olarak açıklandı. Yeni tahmin raporunda, faiz indirimlerinin etkisiyle enflasyonda gerileme olması bekleniyor.

UZLAŞI SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. Bu heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Anlaşma sağlanamazsa, son sözü söyleyecek olan Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin kararları kesin olup, bu kararlara itiraz edilemeyecek. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.