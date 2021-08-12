Hükümetin zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisine yapılacak zam teklifini açıkladı.

Son dakika haberlere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için yapılması planlanan zam için teklifini açıkladı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6 6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ” Nakdi ücret desteği gibi çok farklı sosyal politika araçları ile sürecin meydana getirdiği sorunlara cevap verdik ve cevap vermeye devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Devlet mekanizması işliyorsa o ülke sorunların üstesinden gelir. Elbette sorunlarımız var Türkiye’ye dönük uluslararası sistemin saldırıları var. Uluslararası güçlerin Türkiye’ye dönük hesapları var, yaşadığımız coğrafyada büyük bir kaos yaşanıyor. Bir çok toplumsal ekonomik ve siyasal sorunlar var. Orman yangınları sel felaketleri tabi bunlar da küresel sistemin yaşadığı büyük krizle alakalı sorunlar. ” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Elbette bütün ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Ancak karşılayabildiğimiz kadarıyla topluma güven duygusu aşılamamız son derece önemlidir. Nitekim Türkiye son çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, önümüzdeki çeyrekte de belki bunun üzerinde bir büyüme gerçekleştirerek.