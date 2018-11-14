Hükümetten açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci andı itirazı dilekçesiyle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Bahçeli’nin temyiz dilekçesine ilişkin eleştirisi haklıdır. Dilekçeden o bölüm çıkarılacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci andı itirazına değinen Çelik şunları söyledi:

Sayın Bahçeli’nin eleştirileri haklısız, biz de katılıyoruz. Temyiz dilekçesindeki bu bölüm AK Parti’nin görüşünü yansıtmamaktadır. Bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesine ilişkin görüşü yansıtmamaktadır. Avukatların kendi tasarruflarıyla koydukları bölümdür orası. Bahçeli’nin de dediği gibi sosyolojik ve tarihi olarak hatadır. Sayın bakanımız tarafından bir görüş oluşturuluyor, temiz dilekçesi için. Milli varlığımızla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bakanlığımızın oluşturduğu görüşe rağmen avukatlar tarafından paragraf bu şekilde ekleniyor. Bürokratlar da kontrol etmiyor. Avukatlarla ilişik kesilmiş bürokratlar da görevden alınmıştır. Temyiz dilekçesinde imzası bulunan 3 kişi görevden alınmıştır.

AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, eserlerin ihya edilmesi için çok önemli bir gayret ortaya koyulmuştur. Bilinen tarihin başlangıcından beri var olan bir devletiz, var olmaya da devam edeceğiz. Milletimiz hesaba katılmadan tarih yazılması mümkün değildir. Bu ifadeler akademik olarak da doğru değildir. Bizzat Sayın Bakanımız rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir.

CUMHURBAŞKANI’NIN PARİS ZİYARETİ

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız önemlidir. Buralarda olmazsak kendi tezlerimizi anlatamayız. Orada yansıyan görüntülerde Türkiye merkezi bir roldedir. Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası ve 100’üncü yılının anıldığı 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak Türkiye’nin temsil edilmesi, tezlerin anlatılması için verimli bir ortam olmuştur. Tezlerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

AVRUPA ORDUSU

Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama ‘Bu NATO’ya alternatif bir oluşum değildir’ denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit’ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa’nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris’teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump’tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa’nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil.

TRT