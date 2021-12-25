Hükümetten açıklama geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü markalarının dünya ekonomisinde rekabet edecek duruma geleceğini belirtti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi konferans salonundaki AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi programına katılan Kurtulmuş, AK Parti’nin sadece bir grubun partisi olmadığını, milletin oylarıyla devleti yöneten tüm Türkiye’nin partisi olduğunu vurguladı.

Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren ekonomideki en önemli sorunlardan birinin tasarruf açığı olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, “Yatırım ve üretim yapmak için Türkiye’nin tasarrufları yeterli olmadığı için bunun karşılanmasında yıllardır Türkiye’de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden Türkiye’ye gelecek parayla Türkiye’nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını Türkiye’nin bir üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki yıllar içerisinde acı tecrübelerle gördük. İçerde üretemeyen Türkiye neredeyse bütün malları dışardan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. Hükümetimizin bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve öncülüğünde üretmek, çok üretmek ve daha çok üretmek, dünya piyasalarında rekabet edebilmek, kendi alın terimizle ürettiklerimizi satarak tasarruf açığımızı dışardan kazandığımız dövizlerle kapatmaktır. Bu istikamette üretim, istihdam, yatırım ve ihracat eksenli yeni ekonomik modelle birlikte yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Türkiye’nin yakın zamanda çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edecektir” diye konuştu.

Döviz kurundaki hareketliliğe de değinen Kurtulmuş, alınan tedbirlerle doların 11 TL seviyesine düştüğünü, bu durumun millette sevinç oluştururken muhalefet kanadının da en azından sessiz kalması gerektiğini belirtti.