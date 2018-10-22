Hükümetten ‘andımız’ tepkisi

Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına AK Parti hükümetinden açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Danıştay’ın yerindelik görevi yapma hakkı olmadığını belirtti.

Kurtulmuş şunları söyledi: Uzun bir süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Bırakın siyaseti, siyasetçiler yapsın. Burada yüksek yargının, Danıştay’ın herhangi bir hükûmet kararıyla ilgili, bu yönetmelik olabilir başka bir şey olabilir, yapabileceği şey şudur: ‘Bu yönetmelik falanca yasanın anayasanın şu maddesine aykırıdır’ diyebilir. Ama Danıştay’ın yerindelik görevi yapmak gibi bir hakkı yoktur. Yani ‘hayır sen o andı kaldırdın ama öyle olmaz böyle olur’ diyemez. Böyle bir adım siyasetin alanını daraltan bir karardır.

TRT