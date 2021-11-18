Hükümetten asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette enflasyon oranının üstünde bir artış olacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir” dedi.

EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, “Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi” şeklinde konuştu.