Hükümetten asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına dair soruya yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine’nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.