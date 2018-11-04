Hükümetten bir müjde de inşaat sektörüne!

Hükümet, ekonominin lokomotifi inşaat sektöründeki stok sorununa el atıyor. Edinilen bilgilere göre, bu ay gayrimenkul sektörü için yeni bir paket açıklanacak. Sektördeki konut stoku için varlık havuzu oluşturulacak. Stokların kurulacak bir fon üzerinden menkulleştirilmesi planlanıyor. Emlak Bank bünyesinde kurulması planlanan fona firmaların konut stokları eklenecek. Daha sonra sukuk ya da tahville bunların menkulleştirilmesi sağlanacak. Gayrimenkullerin ise çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulacağı belirtiliyor.

65 BİN MARKALI KONUT STOKU

Peki ülke genelinde ne kadarlık stok var? Uzmanların verdiği bilgiye göre, inşaatı biten konut sayısı 1 milyon. Bunların yüzde 20’si kentsel dönüşüm projesi. Yani sahibi belli, satılmayacak. Bunun dışında satışa açık 800 bin konut olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1.5 yıl içinde bitecek 1 milyon konut da var. Sektörün yıllık birinci el satışı ise 650 bin. İstanbul’da yaklaşık 187 bin inşaatı bitmiş, satış bekleyen konut bulunuyor. Bu konutların yaklaşık 65 bini derneklere üye markalı gayrimenkul geliştiren firmaların bünyesinde bulunuyor. Bu konutların bir kısmının havuza dahil edileceği belirtiliyor.

ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yapılan toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, şunları söyledi: “Bakanımız sektörün meselelerine çok hâkim. Kendisinin sektörümüze desteği tam. Enflasyonla mücadele programına biz de destek veriyoruz.” GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise İstanbul Finans Merkezi’nde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bakanımıza finans merkezindeki çalışmalar hakkında da bilgi verdik. Yol haritamızla ilgili görüş aldık. Kendisi gerekenlerin süratle yapacağı bilgisini verdi” diye konuştu.