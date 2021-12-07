Hükümetten Ermenistan açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmesinin tarafların karşılıklı tutumlarına bağlı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kurtulmuş “Ermenistan’ın Ermeni lobilerinin gösterdiği istikamette değil, Ermenistan‘da yaşayan Ermeni halkının da menfaatine olacak şekilde Kafkasya barışına destek vermesini temenni ederiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu’nda ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Kurtulmuş toplantıda Kafkaslar’daki yeni barış dönemine katkı sağlanması gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; “Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtardığı süre içerisinde Türkiye’nin hem devlet olarak hem millet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize 44 gün süren şanlı muharebe sırasında verdiğimiz destek ve sonrasındaki işbirliğimiz dolayısıyla Türkiye Azerbaycan ilişkileri yeni bir safhaya, güçlü bir safhaya doğru devrilmiştir. Özellikle Şuşa Anlaşması’yla birlikte Cumhurbaşkanımız da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey’le birlikte imzaladığı Şuşa beyannamesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladığı gibi Kafkaslar’da yeni bir barış ve esenlik perspektifi de konulmuştur. Bu zaferden sonra yani uzun yıllar süren işgalin sona erdirilmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtarma operasyonu muzafferiyetle bittikten sonra yeni bir dönemin başladığını hep beraber görüyoruz. Bu dönemin bundan sonraki esası Kafkaslar’da barış ve esenliğin sağlanmasıdır. Bunun için de Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın bu bölgenin altı ülkesi olarak kendi meselelerini birlikte çözebilme iradesini ortaya koyması ve Kafkaslar’da yeni bir barış döneminin başlaması için önemli bir adımdır” diye konuştu.