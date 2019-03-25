Hükümetten flaş dolar açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomiye dair yaptığı açıklamasında dolar üzerinde oynanan oyunlara değindi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunun adı milletin cebindeki parayı çalmaktır. Tedbir alındı, buna müsaade edilmeyecek” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da gerçekleştirdiği “İnternet medya buluşması”nda değerlendirmelerde bulunuyor.

Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Şimdi seçim öncesi bir atakla dolar üzerinden hükümeti etkilemeye çalışıyorlar. Bunu sadece bize karşı bir hamle olarak değil aynı zamanda milletin cebine yönelik bir hırsızlık olarak görüyoruz.

Seçim ertesi de Allah’ın izniyle istikrarlı bir sonuç çıkınca bütün bunlar düzelecektir.

TRT