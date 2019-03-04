Hükümetten flaş İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’e karşı İsrail’in yanında yer alan Müslüman ülkelerine terör üzerinden yüklendi.

zDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Amerika’dan, İsrail’den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere ‘Siz de sesinizi fazla çıkarmayın’ diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika’dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail’e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük.” ifadelerini kullandı.

TRT