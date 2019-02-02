Hükümetten İsrail’e tepki

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü kararına AK Parti hükümetinden tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü’nün görev süresini uzatmama kararına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik şunları kaydetti: “İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü’nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır.

Netenyahu hükümetinin, bu karara gerekçe olarak gösterdiği, TIPH’nin İsrail aleyhine çalıştığı iddiası, kimse için inandırıcı değildir. Netenyahu hükümetinin gerekçesi gerçekleri ters yüz etme çabasıdır ve TPIH’in işini objektif yaptığını göstermektedir.

İsrail’in uluslararası hukuka riayet etmekten ve hesap verme sorumluluğundan kaçmak için bu adımları attığı açıktır. Bu görev gücünü kaldırması, hesap verme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

TIPH, El Halil’deki Filistinliler için güvenlik duygusu oluşturmak için Filistin yönetimi ve İsrail’in davetiyle 1997’den bu yana bölgede bulunuyordu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Aksine böyle bir gücün varlığı daha da gerekli hale geldi.

İsrail’in bu adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

TRT