Hükümetten kamu işçileri için yeni teklif

Çalışanların merakla beklediği haber geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin teklifini 12 bin lira olarak açıkladı.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin kadrolarında çalışan 700 bin 4/D’li kamu işçisi için hükümetten yeni zam teklifi geldi.

ÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

İLK TEKLİF YÜZDE 30’DU

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

KAMU İŞÇİLERİ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in belirlediği ortak talepler doğrultusunda masaya 15 bin TL zam teklifi yaptı. Aynı zamanda bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi de istendi. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5’er zam ve enflasyon farkı isteniyor.

İŞVEREN’İN ZAM TEKLİFİ 11 BİN 500 TL

İşveren tarafı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ise ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu.