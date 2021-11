Hükümetten tepki: Açıkça şerefsizliktir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hasta olduğuna dair yapılan haberlere ateş püskürdü.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına ettiği küfürle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, “Türkkan’ın söyledikleri bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesidir. Büyük bir terbiyesizliktir. Büyük bir edepsizlik ve saygısızlıktır. Söz konusu kişi şehit yakını olmasa bile herhangi bir kişiye hakaret etmek, küfretmek insani bir durum değildir. Bu küfrü yapanın illaki siyasi olması gerekmez. Bir insan başka bir insana yaparsa bu gayriinsani bir tavırdır. Kaldı ki söz konusu olan ‘Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı’ diyen bir şehit yakını ise buna karşı daha edepli, saygılı olmak, 10 kere düşünüp 1 defa konuşulması gerekirken, böylesine büyük bir terbiyesizliğin içerisine düşmüş olması affedilebilir hata değildir. Grup başkanvekilliğinden ayrılması kendi partisini temize çıkarması adına bir adımdır. Ancak, böylesine bir hata yapanın milleti artık temsil etme hakkı olmadığı kanaatindeyim” dedi.

‘SON DERECE SAĞLIKLI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soru sorulan Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Millet Bahçesi açılışındaydık. Kendisi gençlerle basketbol oynadı. Son derece sağlıklı. Sağlığı yerindedir. Basketbolu sağlığının yerinde olduğunu görsünler diye oynamadı. Çok doğal gelişen bir olaydı. Bunun adı demokrasi falan değil. Bunun adı fikir özgürlüğü falan değil. Böyle bir namussuzluk olur mu? Adam oturduğu yerden yazıyor. Diyor ki, ‘Cumhurbaşkanı öldü, bunu gizliyorlar.’ Böyle bir şey dünyanın neresinde kabul edilir? Bir kısmı da bu algı üzerinden, bu algıyı yayanların bir kısmı da aslında ‘Cumhurbaşkanı ölse de önümüzden çekilse, bir daha yarışa katılamıyoruz’ diye onun önünden kalkmasını isteyenler. Bir insanın hiç olmayan sağlık sorunları üzerinden konuşup, hiç olmayan vefat haberinden gündem yapmak açıkçası şerefsizliktir. Böyle bir şey olmaz. Bu demokratik bir yarış falan değil” diye konuştu.

‘BİR ERKEN SEÇİM YOK’

Erken seçim sorusunu da cevaplayan Kurtulmuş, “Bunu çok söyledik. Biz diğer partileri bilmeyiz. Biz kendi işimize bakarız. Bizim arkadaşlarımızın tamamı hayatlarının her döneminde her şekilde milletin içindedir. Millet nerede ise biz oradayız. Çarşıdayız, pazardayız. Milletin cenazesinde, düğünündeyiz. Kılıçdaroğlu diyor ya ‘Biz biraz jakoben takıldık, bazen fanuslarımızda durduk’ diye. Biz parti olarak hiçbir şekilde fanuslarımızda durmadık, jakoben takılmadık. Bir erken seçim yok. Diğer partilerin niye sahaya çıktığını bilmem ama biz zaten sahadayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için her zaman sahadayız. Seçimler, Haziran 2023 yılında yapılacaktır. 2024 yılında da yerel seçimler yapılacak. Seçimler vaktinde ve zamanında yapılacak” dedi.