Hükümetten Trump’a sert tepki

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İsrail açıklamasına tepki gösterdi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, “Karışık bir Orta Doğu var. Böylesine karışık bir ortamda Trump ateşin üstüne benzin döküyor. Bu dünya barışına hizmet eden bir anlayış değil. Tam tersine dünya barışını ortadan kaldıran bir davranış” dedi.

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan Mustafa Kutlu kütüphanesinin açılışını AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin yaptı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, Amerikan Başkanı Trump’ın dün gece attığı tweeti sert bir dille eleştirdi.

“TRUMP’IN YERİNİ VE SINIRINI BİLMESİ GEREKİYOR”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın attığı tweet hakkında açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri dünyada önemli bir etkisi olan ülke. Baktığınızda kendisini bir süper güç olarak niteliyor. Ama ne yazık ki Amerikan Başkanı aklına estikçe bir tweet atıyor. Ve zannediyor ki dünya onun aklına estikçe attığı tweetlerle yönlendirilecek bir yer. Dünya böyle bir yer değil. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı aklına estikçe bir tweet atacak ve dünya bu şekilde yönetilecek. Böyle olmadığını görmesi lazım. Dünkü tweette ikinci önemli nokta ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanının kendisini İsrail devletinin sözcüsü ilan etmesidir. Zaten dünyada giderek yalnızlaşan Netanyahu Hükümeti’nin sözcüsü olmak Amerika Birleşik Devletlerini de giderek yalnızlaştırıyor. Başkenti Tel Aviv’den Kudüs’e alma kararı tamamıyla İsrail’deki siyonist rejimin istekleri doğrultusunda atılmış bir adımdı. Golan tepeleri meselesi Orta Doğu’nun en önemli çatışma alanlarından birisidir. Zaten 1967 olaylarının hem nedeni hem sonuçlarından biridir. Ateş topuna dönmüş olan bir Orta Doğu coğrafyası var. Bu çatışmalar ve problemler sadece Orta Doğu coğrafyasına ilgilendirmiyor. Dünya siyasetinin ciddi bir şekilde denge noktası haline gelmiş bir Orta Doğu ve bu bölge alev gibi. Böylesine karışık bir ortama Trump ateşin üstüne benzin döküyor. Bu dünya barışına hizmet eden bir anlayış değil. Tam tersine dünya barışını ortadan kaldıran bir davranış. Orta Doğu’da yeni badirelerin kapısını açan art niyetli bir davranıştır. Ota Doğu’nun yeni maceraları kaldıracak durumu yoktur. Trump’ın yerini, sınırını bilmesi, sözlerini ölçmesi gerekiyor. Sıradan bir İsrail sözcülüğü değil asıl meselesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olduğunu hatırlaması gerekiyor. Hatırlamazsa bütün coğrafyamızı maalesef büyük sıkıntılara sokacak ve dünya barışına da büyük zararlar verecek. Trump Makul olanı kaybetmiştir. Aklıselimini kaybetmiştir. Bu kadar çok İsrail hayranlığı Amerika Birleşik Devletleri’ni dünya siyasetinde yalnızlaştıracaktır.”

“AK PARTİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SEÇİMDE YER ALIYOR”

31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşan Kurtulmuş, “Türkiye’deki her seçim demokrasiyi biraz daha ileriye götürdü. Bu seçimde demokrasinin ilerlemesinde önemli bir merhale olacak. Türkiye artık yerleşmiş kurum ve kuruluşları oturmuş bir demokrasiye sahip. Yerel seçim olmasına rağmen mahiyeti itibari ile bir genel seçim havasında geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yeni ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye’nin yürüyüşünün önünü açacak. Buna bir kere daha destek olacak bir seçim sonucu olacak. Türkiye’nin her yerinde gördüğüm AK Parti gerçekten güçlü bir şekilde seçimde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“KÜTÜPHANEMİZ GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Açılışta konuşan Kurtulmuş, Sultanbeyli halka hizmet götüren çok güzel bir ilçe. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin, Mustafa Kutlu Kütüphanesini hizmeti açması çok sevindirici. 30 bin kitabın olduğu ve 150 bin kitaba kadar genişleme kapasitesi olan bir kütüphane burası. Genç evlatlarımıza böyle bir imkân sundular. Sultanbeyli halkına hayırlı olması dileğiyleö dedi.

TRT