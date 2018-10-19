Hükümetten yerel seçim açıklaması

AK Parti hükümeti, yerel seçime ilişkin açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ittifak konusunda henüz bir formül belirlenmediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2019 yılının Mart ayında gerçekleşmesi beklenen yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında “İttifak konusunda henüz bir formül geliştirilemedi. MHP’nin İstanbul’dan aday çıkarmaması ittifak değil iyi niyet. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar kendi iradesiyle aday olmayarak Genel Merkezi rahatlatmalı.” ifadelerine yer verdi.

TRT