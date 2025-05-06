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Hükümlü Düğünde Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

HÜKÜMLÜ DÜĞÜNDE SAZ ÇALARKEN YAKALANDI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir düğünde saz çalan hükümlü, cezaevinden firar ettikten sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamalara göre, firari hükümlülerin yakalanması için devam eden çalışmalar sonucunda E.A, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “hükümlü ve tutuklunun kaçması” suçları nedeniyle toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış bir kişi olarak düğün salonunda tespit edildi.

JANDARMA İŞLEMLERİ SONUCUNDA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, E.A’yı düğün sırasında saz çaldığı esnada yakalayarak ardından jandarmada gerekli işlemleri yaptı. Bu süreçte firarinin yakalanması sağlandığı gibi, adaletin tecellisi adına yeniden cezaevine gönderildi.

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