Haberler

Hükümlü, Gaziantep’te yakalandı

YAKALANMA OPERASYONU
Gaziantep’te kasten yaralama ve silahla tehdit suçları nedeniyle 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonla yakalandı.

ÇALIŞMALARIN SONUCU
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. isimli kişi, Şehitkamil ilçesinde yakalandı ve gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK
Gözaltım sürecinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
Haberler

Ayrıntılar Geliyor

İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.