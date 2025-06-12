Hükümlü, Gaziantep’te yakalandı

YAKALANMA OPERASYONU

Gaziantep’te kasten yaralama ve silahla tehdit suçları nedeniyle 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirildiği operasyonla yakalandı.

ÇALIŞMALARIN SONUCU

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. isimli kişi, Şehitkamil ilçesinde yakalandı ve gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK

Gözaltım sürecinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.