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Hükümlü, Jandarma Tarafından Yakalandı

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI

Delice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “kasten yaralama” ve “suça konu eşyayı bilerek ve ticari amaçla satın alma” suçları yüzünden aranan F.Y. (26), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında belirlenen 5 yıl 5 ay hapis cezası ile ilgili gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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