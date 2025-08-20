Haberler

Hükümlü Kaman’da Yakalandı, JASAT’tan Operasyon

CEZAEVİNDEN FIRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden bir hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yakalandı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

DAHA ÖNCE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün cezaevinden çıktıktan sonra kıyafet değiştirerek tanınmamak için çaba gösterdiği ve Kaman yönünde ilerlediği tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kaman karayolu üzerindeki bir köy civarında yakalayarak gözaltına aldı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.K., tekrar cezaevine teslim edildi. Bu olay, jandarma ekiplerinin firarilerin yakalanmasındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Haberler

Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.