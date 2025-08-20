Hükümlü Kaman’da Yakalandı, JASAT’tan Operasyon

CEZAEVİNDEN FIRAR EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden bir hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yakalandı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

DAHA ÖNCE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün cezaevinden çıktıktan sonra kıyafet değiştirerek tanınmamak için çaba gösterdiği ve Kaman yönünde ilerlediği tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, şüpheliyi Kaman karayolu üzerindeki bir köy civarında yakalayarak gözaltına aldı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan İ.K., tekrar cezaevine teslim edildi. Bu olay, jandarma ekiplerinin firarilerin yakalanmasındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.