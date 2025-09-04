Haberler

Hükümlü Kırıkkale’de Yakalandı

POLİS EKİPLERİNDEN OPERASYON

Kırıkkale’de düzenlenen bir operasyonda, “çocuğa cinsel istismar” suçundan toplamda 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu konuda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, hakkında “çocuğa cinsel istismar” suçundan hapis cezası bulunan R.Ö. isimli hükümlü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlgili yasal süreçler tamamlandıktan sonra, R.Ö. ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ÖNEMLİ

