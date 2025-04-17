Hükümlü, Kırıkkale’de yakalandı ve tutuklandı

HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de, çeşitli suçlardan dolayı 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Bahşılı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, “Kişi hürriyetinden yoksun kılma” ve “hırsızlık” suçlarıyla aranan 34 yaşındaki H.K. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde, H.K. hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.