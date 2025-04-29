Hükümlü O.K. Kayseri’de Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kayseri’de, çeşitli suçlardan toplamda 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K. (53), polis tarafından tespit edilip yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından hüküm giyen O.K.’nın yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, bu doğrultuda O.K.’nın saklandığı adrese operasyon düzenleyerek onu yakaladı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderiliyor. Hükümlünün yakalanması, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve çalışkanlığı sayesinde gerçekleşti.