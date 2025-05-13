Hükümlüler, İŞKUR ile görüşecek

İŞKUR İLE HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI DESTEKLENİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebileceğini, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabileceklerini açıkladı. Adalet Bakanı Tunç, Ankara Hakimevi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte düzenlenen ‘Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde bu bilgileri paylaştı. Yeni protokol, hükümlü ve yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve tahliye sonrası hayata daha kolay uyum sağlamalarını hedefliyor.

PROTOKOL KAPSAMINDA SUNULACAK HİZMETLER

Tunç, “Bugün imzalayacağımız iş birliği protokolüyle; hükümlüler, tahliyelerine 1 ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecekler. Ayrıca; iş arama becerileri ve mülakat hazırlıkları konularında seminerler düzenlenecek. Bu seminerler ve danışmanlık hizmetleri, bireylerin özgüvenini yeniden inşa edecek ve onlara meslek dünyasındaki fırsatları sunacaktır” dedi. İlgili protokolde, kendi işini kurma arzusu olan eski hükümlülere hibe desteği sağlanacağının da altını çizdi.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ

Bakan Tunç, Türkiye’deki 396 ceza ve infaz kurumunda, toplam 372 işyurdu müdürlüğünde 200’den fazla iş kolunda 1700 atölye ve tesis bulunduğunu ifade etti. Tunç, “Her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu bu tesislerde çalışıyor” dedi. Ayrıca, kamu kurumları ile bakanlık arasında imzalanan protokollerle açık cezaevindeki hükümlülerin çeşitli kamu hizmetlerinde çalıştığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü ve 957 öğretmenin görevde bulunduğunu sözlerine ekledi.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA DA DESTEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘İşgücü Uyum Programı’ ile bir yılda 200 binden fazla vatandaşa destek sağlandığını belirtti. Işıkhan, “Devletimiz nezaretinde sosyal katılımı artırıcı politikalar hayata geçiriyoruz ve İŞKUR aracılığıyla dezavantajlı gruplara yönelik istihdam politikaları uyguluyoruz” dedi. Yeni nesil çalışma biçimlerinden biri olan kısmi çalışma modelinin tanıtıldığı programla eski hükümlülerin iş gücü piyasasına katılımını artırmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

HIBELER İLE GİRİŞİMCİLİK DESTEKLENİYOR

Bakan Işıkhan, eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin 435 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı. “Bu destek ile hem kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüleri teşvik ediyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 2014 yılından bu yana verilen teşviklerle toplamda yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca, mesleki eğitim kurslarından 1647 eski hükümlü faydalandığını ifade etti.