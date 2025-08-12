Hulisi Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı

HULUSİ AKŞİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın’da esnaf teşkilatının önemli isimlerinden biri olan, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AYESOB) uzun süre başkanlığını üstlenen ve Türkiye Kahveciler Federasyonu’nun eski başkanı Hulusi Akşit, düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. 78 yaşındaki Akşit, Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu. İki çocuk babası olan Akşit’in vefatı, ailesi, yakınları ve esnaf camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

İLK TÖREN AYESOB HİZMET BİNASINDA

Akşit için düzenlenen ilk tören, 1996-2013 yılları arasında başkanlık yaptığı AYESOB’un hizmet binasında gerçekleştirildi. Akşit’in naaşı, uzun yıllar hizmet verdiği bu kuruma son kez getirildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Akşit’in esnaf teşkilatına yaptığı katkıları dile getirerek merhum başkana olan saygısını ifade etti. Künkcü, “Bugün hepimiz kederliyiz, hepimiz üzüntülüyüz. Kimisi babasını, kimisi kardeşini, kimisi başkanını ama hepimiz biliriz ki Hulusi Akşit, iyi bir adamdı. AYESOB binası onun eseri. Aydın’a Kahveciler Federasyonu, TESK yönetimini kazandırdı. Rabbim nurlar içinde yatırsın” dedi.

CENAZE TÖRENİ BEY CAMİ’nde GERÇEKLEŞTİ

AYESOB’taki törenin ardından Akşit’in cenazesi Bey Cami’ne götürüldü. Cenaze namazına birçok siyasi, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşit’in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.