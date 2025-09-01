Hull City, Amir Hadziahmetovic’i Kiraladı

TRANSFER GELİŞMELERİ SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. John Lundstram, Enis Destan ve David Akintola’nın ardından, Süper Lig’den başka bir transfer gerçekleştirdi. Hull City, Beşiktaş’tan Amir Hadziahmetovic’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

AMİR HADZIAHMETOVIC’İN TRANSFERİ

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız,” denildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2022-2023 sezonunda 3 milyon 200 bin euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hadziahmetovic, Beşiktaş’ta 57 maçta 1 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.