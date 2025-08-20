Hull City, Amir Hadziahmetovic’i Kiralamak İstiyor

HULL CITY YENİ TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Türkiye’den yeni bir oyuncu transferi için hazırlık yapıyor. Hull Daily Mail’in haberine göre, Hull City, Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic ile transfer görüşmelerine başladı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde, Hull City’nin Boşnak futbolcuyu kiralamak istediği, Serdal Adalı yönetiminin ise bu teklifi yakında değerlendirerek net bir karar bildireceği ifade ediliyor. 28 yaşındaki Amir Hadziahmetovic’in Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda 36 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Hadziahmetovic, performansıyla dikkat çekti.

HULL CITY TRANSFER DEPOSUNA YENİ İSİMLER KATTI

Hull City, bu sezon Süper Lig’den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram’ı kadrosuna dahil etmeyi başardı. Şimdi ise Amir Hadziahmetovic’in transferi için gereken adımları atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.