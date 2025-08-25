Hull City, Beşiktaş’tan oyuncu alıyor

Haberler

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye Süper Lig’in önemli takımlarından Beşiktaş ile bir transfer anlaşması gerçekleştirdi. Kulüp, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in transferinde hem oyuncu hem de Beşiktaş ile mutabakata vardı.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kiralık olarak yeni takımına katılması bekleniyor. Hadziahmetovic, resmi sözleşmeyi imzalamak için İngiltere’ye seyahat edecek. Beşiktaş formasıyla toplamda 57 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 8 asist yaparak dikkat çekti.

Bu sezon Süper Lig’den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram’ı kadrosuna dahil eden Hull City, yeni transferi ile birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

