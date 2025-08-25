Hull City, Beşiktaş’tan oyuncu alıyor

HULL CITY BEŞİKTAŞ’TAN AMİR HADZIAHMETOVIC’İ TRANSFER EDİYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye Süper Lig’in önemli takımlarından Beşiktaş ile bir transfer anlaşması gerçekleştirdi. Kulüp, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in transferinde hem oyuncu hem de Beşiktaş ile mutabakata vardı.

AMİR HADZIAHMETOVIC İNGİLTERE’YE GİDİYOR

28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kiralık olarak yeni takımına katılması bekleniyor. Hadziahmetovic, resmi sözleşmeyi imzalamak için İngiltere’ye seyahat edecek. Beşiktaş formasıyla toplamda 57 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 8 asist yaparak dikkat çekti.

HULL CITY’DEN TRANSFER ATAĞI

Bu sezon Süper Lig’den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram’ı kadrosuna dahil eden Hull City, yeni transferi ile birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.