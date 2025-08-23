Hull City, Blackburn Rovers’a Yenildi

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP’TE HULL CITY’NİN MAĞLUBİYETİ

İngiltere Championship’in 3. hafta mücadelesinde, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Blackburn Rovers ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşma sonucunda Hull City, 3-0’lık bir skorla maçı kaybetti. Blackburn Rovers’a galibiyeti 18. dakikada Ryan Hedges, 47. dakikada Yuki Ohashi ve 50. dakikada Todd Cantwell’ın kaydettiği goller sağladı.

HULL CITY’DE KADRO DURUMU

Hull City’de Enis Destan maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor’dan transfer edilen John Lundstram, ilk 11’de sahaya çıkarken, Çaykur Rizespor’dan takıma katılan Babajide Akintola ise 68. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Blackburn Rovers, ligdeki puanını 3’e yükseltti. İlk yenilgisini alan Hull City ise 4 puanda kaldı.