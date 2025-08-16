Hull City, David Akintola’yı transfer etti

YENİ TRANSFER HABERİ

İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Türkiye’den başka bir transfere daha imza attı. Daha önce Trabzonspor’dan Jhon Lundstram ve Enis Destan’ı kadrosuna katan Ilıcalı, şimdi de Çaykur Rizespor’da forma giyen kanat oyuncusu David Akintola’yı ekibine dahil etti. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Hull City, 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

AKINTOLA’DAN AÇIKLAMALAR

Transferinin sonrasında açıklamalarda bulunan Akintola, “Burada olmaktan çok mutluyum, o duyguyu tarif edemem. Birkaç hafta önce kulüp bana ilgi gösterdi. Çok kolay bir karardı.” şeklinde konuştu. Nijerya’da Premier Lig’in çok izlendiğini belirten Akintola, “Hull daha önce Premier Lig’de oynamıştı, bu yüzden uzun zamandır bildiğim bir takımdı.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor formasıyla 36 maça çıkan David Akintola, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Hull City, bu yeni transfer ile kadrosunu güçlendirerek, önümüzdeki sezon için daha iddialı bir şekilde hazırlanıyor.