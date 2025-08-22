Hull City, Hadziahmetovic’i İstiyor

HULL CITY TRANSFER ÖNCESİ DJŞEKLERDE

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, Türkiye’deki transfer çalışmalarına başladı. İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Sergej Jakirovic, bu transfer isteğini doğruladı.

JAKIROVIC’TEN AÇIKLAMA

Transferle ilgili konuşan Jakirovic, “Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye’de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş’tan onu istiyoruz. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız.” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇ PERFORMANSI

Kariyeri boyunca 329 maçta forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu süreçte 22 gol ve 30 asistlik bir performans sergiledi. Hull City, Hadziahmetovic transferini gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.