Hull City, Jakirovic ile anlaştı

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ SONA ERDİ

İngiltere Championship takımı Hull City’de teknik direktör belirsizliği noktalandı. Acun Ilıcalı’nın mülkiyetinde olan kulüp, yeni sezonda daha rekabetçi bir kadro ve yönetimle sahaya çıkmak adına ilk adımı attı. Kulüp, Süper Lig’de Kayserispor’u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ YAŞANMIŞTI

Geçen sezonu Championship’te 21. sırada tamamlayan Hull City, ligin son haftasına küme düşme tehlikesiyle girmiş ama son anda ligde kalmayı başarmıştı. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı. Hull City, Jakirovic ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu gelişme, Kayserispor’un geçtiğimiz günlerde Jakirovic’in görevinden ayrıldığını açıklamasıyla da örtüşüyor.