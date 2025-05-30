Hull City, Jakirovic ile anlaştı

HULL CITY YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE ANLAŞTI

İngiltere Championship takımlarından Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç için Kayseri Spor ile sözleşmesi süren Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaştı. Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu kulüp, teknik direktör arayışında Kayseri Spor’da başarılı bir performans sergileyen Jakirovic ile hızlı bir şekilde anlaşma sağladı.

KAYSERİ SPOR’DAN TEPKI

Bu gelişmeye Kayseri Spor cephesinden sert bir yanıt geldi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın, Jakirovic hakkında çıkan haberleri onaylarken, Ilıcalı’yı eleştiren bir açıklama yaptı. Açıkalın, “Sergej Jakirovic, zor günde gelip başarılı oldu. Devam etmek isterse kapımız açık. Gitmek istiyorsa da bize teşekkür edip uğurlamak düşer. Acun Ilıcalı’nın lig devam ederken sözleşmesi bulunan bir teknik adama teklif sunmasını da spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.